close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Brazil, 2024

Checo Pérez Noticias Hoy: Habla de Max Verstappen; Ferrari le filtra información a Cadillac

Checo Pérez Noticias Hoy: Habla de Max Verstappen; Ferrari le filtra información a Cadillac

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Brazil, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 6 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Max Verstappen es el que más merece el campeonato, su rendimiento ha sido espectacular". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Destapan INFORMACIÓN FILTRADA de Ferrari a Cadillac! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

4729 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Checo Pérez Noticias Hoy: Habla de Max Verstappen; Ferrari le filtra información a Cadillac
Sergio Pérez

Checo Pérez Noticias Hoy: Habla de Max Verstappen; Ferrari le filtra información a Cadillac

  • hace 45 minutos
Colapinto Noticias Hoy: Renovación, mañana; Ponen freno al anuncio; Tristeza en Alpine
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Renovación, mañana; Ponen freno al anuncio; Tristeza en Alpine

  • 1 hour ago
¿Alpine anuncia a Franco Colapinto MAÑANA? Esto dice su MAYOR patrocinador
Alpine

¿Alpine anuncia a Franco Colapinto MAÑANA? Esto dice su MAYOR patrocinador

  • Ayer 20:00
URGENTE: Alpine le PONE FRENO al anuncio de la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
Alpine

URGENTE: Alpine le PONE FRENO al anuncio de la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 3 hours ago
¡Destapan INFORMACIÓN FILTRADA de Ferrari a Cadillac para Checo Pérez!
Cadillac

¡Destapan INFORMACIÓN FILTRADA de Ferrari a Cadillac para Checo Pérez!

  • Ayer 22:00
URGENTE: ¡Revelan PROBLEMAS DE SALUD para Carlos Sainz!
Williams

URGENTE: ¡Revelan PROBLEMAS DE SALUD para Carlos Sainz!

  • Ayer 17:26
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x