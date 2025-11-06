¿Alpine anuncia a Franco Colapinto MAÑANA? Esto dice su MAYOR patrocinador

Uno de los patrocinadores principales de Franco Colapinto dejó un mensaje en redes sociales en el que aparentemente dicen que mañana será el anuncio de la renovación con Alpine.

Sean Summers, director de Marketing en Mercado Libre, publicó en su cuenta de X.com una imagen de una pluma de color amarillo, acompañado del texto "llega mañana", en portugués.

Muchos aficionados y seguidores tomaron la pluma como un guiño a que Franco firmará su contrato y el mensaje en portugués relacionado con el fin de semana del Gran Premio de Brasil.

Una nueva pista que se ha sumado a muchas otras que nos han hecho creer que es cuestión de horas para que finalmente caiga el anuncio oficial de la renovación de contrato de Franco Colapinto para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Alpine.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

