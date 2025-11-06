close global

toto wolff, george russell, kimi antonelli, mercedes, graphic

Russell asegura que NO HAY DIFERENCIA entre Antonelli y Hamilton

Russell asegura que NO HAY DIFERENCIA entre Antonelli y Hamilton

Aloisio Hernández
toto wolff, george russell, kimi antonelli, mercedes, graphic

George Russell cree que no hay diferencia entre correr con Andrea Kimi Antonelli o Lewis Hamilton como compañero de equipo en Mercedes.

Esto fue lo dicho por el corredor británico en una conferencia de prensa: "Sinceramente, mi mentalidad no ha cambiado mucho. Como piloto de Fórmula 1, siempre estás aprendiendo de todos.

"Da igual si tu compañero de equipo es siete veces campeón del mundo o un novato, tú controlas tu propio destino. El hecho de que alguien sea nuevo no significa que no pueda aprender de otro nuevo. Mentalmente, estoy muy bien", comentó.

Relacionado: George Russell le mete PRESIÓN a Kimi Antonelli: "Espero esto en 2026"

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

