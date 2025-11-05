George Russell le mete PRESIÓN a Kimi Antonelli: "Espero esto en 2026"

George Russell habló sobre lo que espera de Andrea Kimi Antonelli en la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1.

El británico, en declaraciones publicadas por RacingNews365, se pronunció sobre sus expectativas con su compañero de equipo tras un 2025 lleno de complicaciones y altibajos.

"Kimi ha demostrado sin duda una gran velocidad. Creo que para cualquier novato, naturalmente, es difícil mantener esa velocidad de forma constante. Preveo que esas grandes demostraciones de velocidad serán más frecuentes en 2026.

"Hemos visto a otros pilotos de la parrilla dar un gran salto de calidad de un año a otro", comentó el piloto británico.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

