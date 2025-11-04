Mercedes ADVIERTE a Kimi Antonelli sobre sus ERRORES

Mercedes ha advertido a Andrea Kimi Antonelli sobre sus errores de cara al final de temporada del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por FormulaPassion.it, Toto Wolff se pronunció con respecto a sus objetivos para las últimas carreras de la campaña: “Faltan cuatro carreras para el final. Solo un punto nos separa de Ferrari, con Red Bull a solo nueve puntos de distancia.

"Tuvimos un par de fines de semana difíciles, pero todavía estamos luchando por el segundo lugar. Cada una de estas cuatro carreras será fundamental en la batalla por el segundo lugar en el Campeonato de Constructores y, aunque nuestra ventaja sobre los rivales se ha desvanecido en Austin y México, podemos reaccionar en Brasil.

"El penúltimo fin de semana de Sprint del año significa que tenemos que dar lo mejor desde el principio. Interlagos es un circuito antiguo con una superficie irregular, desniveles y una gran variedad de curvas. Si a esto le añadimos el tiempo impredecible, el margen de error es mínimo.

"Sea lo que sea lo que nos depare el fin de semana, nuestro objetivo es empezar con el pie derecho, hacerlo mejor que nuestros competidores y volver por delante de nuestros rivales más cercanos”, comentó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con una serie de carros por todos lados de la pista saliéndose con afán de rebasar incluso por fuera de límites de manera ilegal.

Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36, mientras Sainz abandonó en la última vuelta, causando un polémico Virtual Safety Car.

En cuánto a los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó segundo, aumentando la distancia en el número de podios entre ambos. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

