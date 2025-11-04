Mercedes, en medio de rumores sobre la posibilidad de fichar a Max Verstappen, han dejado un contundente mensaje sobre el futuro de Andrea Kimi Antonelli.

Toto Wolff, jefe de equipo, habló con la Fórmula 1 sobre el plan que hay con respecto al corredor italiano: "Kimi tiene un futuro prometedor. Creo que es muy complicado llegar a esta generación de coches sin haberlos pilotado antes contra todos los que conocen bien los coches de efecto suelo.

“El año que viene es un nuevo comienzo. Ahora conoce todos los circuitos, sabe cómo lidiar con la presión mediática y cómo trabajar en equipo, así que veremos al verdadero Kimi el año que viene.

“Es muy difícil encontrar correlación entre el simulador y el túnel de viento; luego llegas a un circuito y todo es diferente. No esperábamos ser tan competitivos en Singapur, pero lo hemos sido… El reglamento es un tanto impredecible, y todos los equipos punteros parecen tener problemas de correlación", comentó.

Relacionado: ¿Russell o Antonelli? Revelan al SACRIFICADO en Mercedes para fichar a Max Verstappen

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!