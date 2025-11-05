F1 Noticias Hoy: Aston Martin quiere a Charles Leclerc; Russell presiona a Antonelli
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 06 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso Hoy: URGENTE: ¡Aston Martin busca en FERRARI su REEMPLAZO! ::: LEER MÁS
Kimi Antonelli Hoy: George Russell le mete PRESIÓN y dice "espero esto en 2026". ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Cadillac
Cadillac revela porqué Checo es SUPERIOR a cualquier otro para ser el líder del equipo
- hace 31 minutos
F1
- hace 46 minutos
Aston Martin
BOMBAZO: ¡Aston Martin hace FICHAJE desde Ferrari para Fernando Alonso!
- Hoy 15:00
Williams
Sainz explica el IMPACTANTE cambio que planea para la F1
- 1 hour ago
Alpine
Colapinto revela su emocionante EXPECTATIVA sobre el fin de semana en Brasil
- 2 hours ago
Mercedes
George Russell le mete PRESIÓN a Kimi Antonelli: "Espero esto en 2026"
- 2 hours ago
Más leído
25.000+ views
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
5.000+ views
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
4.000+ views
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
4.000+ views
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
2.500+ views
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
2.500+ views
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre