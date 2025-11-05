F1 Noticias Hoy: Aston Martin quiere a Charles Leclerc; Russell presiona a Antonelli

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 06 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: URGENTE: ¡Aston Martin busca en FERRARI su REEMPLAZO! ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: George Russell le mete PRESIÓN y dice "espero esto en 2026". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!