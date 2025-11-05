Antonelli, Russell y Verstappen podrían cambiar la VIDA de Hamilton

¿Conoces ese refrán sobre la calma antes de la tormenta? Eso es lo que aparenta ser la situación de Mercedes con el triángulo entre Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen y George Russell. La temporada de rumores en la F1 de 2025 fue más bien un espectáculo empapado y con descuentos enormes que un simple chispeo apagado. Sumado a una lucha por el título que parecía perder impulso, el verano transcurrió con una tranquilidad inesperada.

Así como el retorno de Max Verstappen a la contienda no habría sido posible sin que, en un primer momento, se creyera que los McLaren estaban a salvo, el aparente estancamiento de este verano fue clave para la explosión en el mercado de pilotos de 2026.

Muchos competidores tienen contratos que expiran el próximo año o que se extienden "al menos hasta finales de 2026", repletos de cláusulas de rescisión y opciones para los equipos. Entre ellos destaca Sir Lewis Hamilton, cuyo futuro se definirá cuando se cierren los acuerdos el verano que viene.

¿Podrá George Russell desplazar a Hamilton en Ferrari?

El contrato de Hamilton casi con toda seguridad contempla la opción de extenderse hasta la temporada 2027 sin mayores negociaciones, pero, irónicamente, sus actuaciones este año no justifican ese año extra.

Recientes informes de ESPN indican que Ferrari no tiene intención de otorgarle esos 12 meses adicionales, mientras que el diario italiano Corriere della Sera ha mencionado el nombre de George Russell como opción para sustituir a su antiguo compañero en Mercedes.

Resulta prematuro descartar cualquier sorpresa –en la F1 rara vez existe un contrato tan inflexible que ni siquiera una buena suma de dinero lo pueda modificar–, pero la idea de ver a Russell pilotando para Ferrari en 2027 resulta aún remota.

La hipótesis se sustenta en que Max Verstappen logre abrirse paso en los Silver Arrows el próximo año o, en su defecto, que Mercedes consiga alejarlo de Red Bull. Esto parece menos factible que durante este verano, sobre todo tras la salida de Christian Horner y el renovado protagonismo de Verstappen en la lucha por el título.

El neerlandés tendría que estar bastante insatisfecho con su monoplaza del 2026 desde los primeros compases de la campaña para considerar un cambio, justo cuando se espera que su equipo le conceda mayores libertades por el excelente trabajo realizado en la segunda mitad de la temporada.

Russell también ha insinuado que su reciente extensión de contrato le garantiza un asiento para 2027 si alcanza ciertos objetivos de rendimiento la próxima temporada. En caso de no lograrlos, será evidente que Mercedes no le dotó de un coche competitivo, lo cual dificultaría convencer a Verstappen de cambiar de escudería.

Aunque la posición de Hamilton en Ferrari probablemente no se vea amenazada por la posible liberación de Russell, la presión sobre él sigue en aumento. Si el británico continúa rezagado respecto al ritmo de su compañero, su mayor rival seguirá siendo, en última instancia, él mismo.

