ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari SUFRE SALIDA de su alineación para 2026!

Ferrari ha sufrido la salida de una pieza muy importante de cara al próximo Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de f1ingenerale, la Scuderia ha perdido a uno de sus ingenieros cercanos a Lewis Hamilton: "Riccardo Corte deja el Cavallino Rampante después de once años, donde ha desempeñado varios puestos importantes.

"Al llegar a Maranello con el debut de las Power Units híbridas, se dedicó a la optimización de los sistemas de control y gestión de la energía. Luego se ocupó del simulador y de esas operaciones que preparan y analizan los fines de semana de carrera.

"El anuncio llega directamente de Grove Racing, un equipo comprometido con el campeonato de Supercars. A partir de 2026, el italiano será ingeniero de pista de Kai Allen, muy joven australiano y gran promesa del automovilismo", reportaron.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

