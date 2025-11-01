REVELADO: Ferrari provoca BLOQUEO en Mercedes

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, confesó que su decisión inicial de no sumarse a Drive to Survive se inspiró en la imagen contundente de un dirigente de Ferrari.

La serie documental de Netflix ha contribuido a aumentar la popularidad de la Fórmula 1; sin embargo, muchos aficionados tradicionales critican el enfoque del show. Incluso equipos de renombre como Ferrari y Mercedes decidieron alejarse del proyecto al principio.

Con el tiempo, ambos equipos cedieron y permitieron la entrada de Netflix, aunque Wolff no dudó en expresar su opinión desfavorable en el Autosport Business Exchange celebrado en Nueva York: "Cuando nos contactaron para Drive to Survive, entendí que nuestra misión principal era ganar Grandes Premios y campeonatos mundiales.

"Admito que mi visión fue algo limitada, aunque con repercusiones positivas a largo plazo. Me puse en contacto con un amigo de Ferrari, Maurizio Arrivabene, quien fuera director del equipo y representaba a la perfección el estereotipo del 'mafioso' italiano: tatuajes llamativos y una manera de ver la vida muy directa.

"Él dijo claramente: 'Nuestro objetivo tampoco es esto'. En una entrevista afirmó que tanto Ferrari como Mercedes estamos para ganar campeonatos, no para montar un espectáculo al estilo del Circo del Sol. Por ello, optamos por no participar, una decisión que, curiosamente, considero acertada."

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

