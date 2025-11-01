¡Ferrari ACUSA a Lewis Hamilton del DESASTRE en México!

Ferrari, dirigido por Fred Vasseur, ha comentado la polémica penalización de 10 segundos impuesta a Lewis Hamilton en el Gran Premio de México.

El jefe lamentó la dureza de la penalización, asegurando que el equipo está pagando las consecuencias de la sanción: "Estamos pagando un precio elevado por la penalización a Lewis, ya que parecía estar cómodo en el tercer puesto y ahora se le han restado muchos puntos", declaró a Canal+.

"Diez segundos es una sanción muy dura. Se podría decir que no completó del todo el tramo de asfalto, pero además perdió el control del coche. Diez segundos resulta realmente severo", añadió Vasseur.

Hamilton fue sancionado con 10 segundos durante su parada en boxes, hecho que le hizo perder varias posiciones y solo consiguió remontar hasta la octava plaza. El piloto británico ha criticado enérgicamente esta sanción, subrayando que otros, como Verstappen, también se saltearon parte del trazado, lo cual evidencia lo que denomina una “doble moral” en la aplicación de las reglas.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

