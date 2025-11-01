VIDEO: Fernando Alonso se BURLA de sus rivales de forma INCREÍBLE

Tras algunos momentos polémicos en el Gran Premio de México, Fernando Alonso se dirigió a la radio del equipo y, en tono irónico, comentó si él también podía aprovecharse de las curvas para recortar.

El archirrival de Alonso, Lewis Hamilton fue sancionado con 10 segundos de penalización por salirse de la pista y obtener una ventaja considerable durante una intensa batalla en la sexta vuelta contra el tetracampeón Max Verstappen.

Sin embargo, en esa misma maniobra, Verstappen también se salió de pista en la tercera curva, mientras que él y Charles Leclerc recortaron la curva de la primera vuelta sin recibir penalización.

Tras acaloradas discusiones entre equipos, pilotos y, presumiblemente, comisarios acerca de diversas infracciones, Alonso se mantuvo sereno y se burló de algunos de los líderes del pelotón, demostrando que el buen humor puede ir de la mano con la competitividad.

En la vuelta 16, al quedar retenido detrás de un coche Williams, el piloto aprovechó la radio y preguntó: "Tengo una pregunta para los directores de carrera, ¿puedo recortar las curvas dos y tres para adelantar como hacen ellos? ¿O debo permanecer en pista?".

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

