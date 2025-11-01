OFICIAL: Ferrari revela BOMBAZO con el FUTURO de uno de su pilotos

Ferrari ha anunciado de forma oficial el futuro de uno de los jóvenes pilotos que tiene dentro de su programa.

La Scuderia confirmó el nuevo equipo con el que Rafael Câmara, corredor brasileño, competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 2. Recordar que el sudamericano viene de ganar el campeonato de F3.

Así lo anunciaron este martes 28 de octubre con un comunicado compartido en sus canales oficiales de redes sociales: ¡Rafael Câmara dará el salto a la Fórmula 2 con Invicta Racing en 2026! Tras una temporada dominante que le permitió coronarse campeón de Fórmula 3 de la FIA 2025, Rafa ahora da el siguiente paso en su carrera", informaron.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con una serie de carros por todos lados de la pista saliéndose con afán de rebasar incluso por fuera de límites de manera ilegal.

Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36, mientras Sainz abandonó en la última vuelta, causando un polémico Virtual Safety Car.

En cuánto a los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó segundo, aumentando la distancia en el número de podios entre ambos. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

