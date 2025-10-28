¡Ferrari EXHIBE trato preferencial de FIA a Max Verstappen!
Ferrari ha reclamado el trato que la FIA le ha dado a Max Verstappen durante el pasado Gran Premio de México.
Fred Vasseur, en declaraciones a la prensa tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dijo lo siguiente sobre el actuar del organismo a lo largo del fin de semana: "Si miras el panorama general, Max cortó antes, recorrió la hierba durante 100 metros.
"Sinceramente, no creo que lo hayan gestionado muy bien. No digo que deban adaptar las penalizaciones a la pista, pero tienen que entender lo que hacen. Esa penalización de 10 segundos nos relegó al final del grupo y ya no pudimos adelantar.
"Una cosa es la penalización, sin duda, por no seguir las notas del director de carrera. Pero 10 segundos... no recuerdo la última vez que alguien recibió eso", señaló el directivo.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
