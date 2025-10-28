F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 28 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto no tuvo una de las mejores carreras en el Gran Premio de México, terminando de nuevo en la parte trasera de la parrilla, por lo que analizó su situación. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz no pudo brillar como esperaba durante el Gran Premio de México, pero eso se debió a un problema que arrastraba desde antes de llegar al país azteca. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso terminó muy descontento por la manera de actuar de la FIA en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS
Se disputó el Gran Premio de México el pasado fin de semana, y el 'Efecto Checo Pérez' hizo de las suyas, aunque esta vez para mal. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto terminó muy molesto el Gran Premio de México, especialmente contra otro piloto de la parrilla, Lance Stroll. ::: LEER MÁS
