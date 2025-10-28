F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad. ::: LEER MÁS
Checo Pérez sugiere que fue obstaculizado durante su etapa en Red Bull Racing, pero principalmente ha destacado algo sobre el equipo que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc podrían arreglar. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de México fue uno de los más entretenidos de la segunda parte de esta temporada, y sin duda el más entretenido desde su creación, algo que los fans y medios agradecieron. ::: LEER MÁS
