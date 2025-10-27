Todas las reacciones al ESPECTACULAR GP de México

El Gran Premio de México fue uno de los más entretenidos de la segunda parte de esta temporada, y sin duda el más entretenido desde su creación, algo que los fans y medios agradecieron.

Normalmente, el Gran Premio de México se ha caracterizado desde su creación por ser uno de los mejores ambientes en las gradas y alrededores, pero no de la carrera en sí, algo que cambió ahora.

En una carrera llena de emoción desde la arrancada, pasando por decisiones polémicas de los comisarios en castigos, además de persecuciones por lugares y puestos que pueden definir el campeonato de pilotos, la mezcla en México.

Esto resonó de inmediato entre los especialistas y los aficionados a la carrera y en GPFans traeremos algunas de las reacciones más importantes:

"Por primera vez en bastante tiempo, me está costando lo suyo redactar el resumen de la carrera, por todo lo que ha salido en la tele y lo que no. Eso ya dice mucho del Gran Premio, que de largo ha sido el mejor de la segunda mitad de esta temporada", reveló Víctor Abad en X.

"Ahora no me vayan a salir con la burrada de que el #MexicoGP fue 'aburrido', ha estado de poca madre", señaló Yhacbec López en X.

Por otro lado, el reconocido podcast F1 Show de The Ringer, tituló su episodio sobre la carrera como: "¿Fue este el mejor GP de México de todos los tiempos?".

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de México en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!