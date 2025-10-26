La FIA anuncia SEVERA SANCIÓN para Hamilton en el GP de México

La FIA ha impuesto una sanción contundente a Lewis Hamilton en el Gran Premio de México tras un incidente protagonizado junto a su rival, Max Verstappen.

Durante los primeros compases de la carrera, el caos se desató en la pista cuando Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris se disputaron posiciones al arrancar en la Curva 1, siendo el holandés el que se fue demasiado adentro al tomar la curva.

A raíz de la intensa batalla, se le impuso a Hamilton una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja en la Curva 4. Verstappen intentó embestir a Hamilton en la Curva 1, pero al recortar la Curva 2 no devolvió la tercera posición al británico, quien volvió a salirse en la Curva 4.

De esta forma, Hamilton mantuvo el tercer puesto mientras Verstappen descendía a la quinta, quedando por detrás de Ollie Bearman en el caos inicial.

Una pesadilla mexicana para Hamilton

Cuando el ingeniero de carrera de Ferrari, Riccardo Adami, informó a Hamilton sobre la penalización, el piloto se mostró visiblemente frustrado. "Nos han impuesto una penalización de 10 segundos por el incidente en la Curva Cuatro con Verstappen. No estamos de acuerdo", señaló Adami, a lo que Hamilton respondió: "Es una barbaridad, el agarre en esa zona es ínfimo".

El piloto británico se presentó en boxes en la vuelta 24, obligando al equipo de Ferrari a detenerse durante 10 segundos para cumplir la penalización, tras lo cual se colocaron neumáticos medios. Aunque parecía tener asegurado su primer podio con Ferrari, Hamilton salió de boxes en la 14ª posición, quedando por detrás de Oscar Piastri. Mientras tanto, Verstappen se libró de cualquier sanción por sus incidentes con Hamilton en las vueltas uno y seis.

