F1 Noticias Hoy: Tornillo arruina a Alonso en México; Sainz lanza indirecta a Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 26 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ¡UN TORNILLO lo arruinó en la qualy del GP de México! ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: ¡EXHIBE A FERRARI y presume de su Williams! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!