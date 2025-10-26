Fernando Alonso confesó que un tornillo en su Aston Martin fue el que lo arruinó en la clasificación para el Gran Premio de México.

Hablando para las cámaras de los medios, el bicampeón del mundo ofreció una explicación del pobre rendimiento que tuvo en el sábado alrededor del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Lo que pasó en FP3 fue un tornillo, al intentar cambiar las caídas del tren delantero, nos pasamos de rosca. No tenemos ritmo, así que no espero que mágicamente vayamos rápidos.

"Si hay algún toque mañana, intentaremos aprovecharlo. México siempre ha sido así, por desgracia. En 2023 fuimos los últimos, en 2024 también, y ahora estamos sufriendo otra vez.

"Hay algo que todavía no entendemos de este sitio. Veremos si el año que viene Adrian [Newey] lo entiende mejor", sentenció el asturiano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

