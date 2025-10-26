¡Carlos Sainz EXHIBE A FERRARI y presume de su Williams!

Carlos Sainz presumió la poca distancia que hay con su Williams con respecto a la velocidad que tuvo en Ferrari durante la edición 2024 del Gran Premio de México.

Hablando de cara a la carrera de 2025, el corredor nacido en Madrid expuso su plan para tratar de obtener un buen resultado a pesar de la sanción que arrastra del pasado GP de Estados Unidos.

"Y sí, pensándolo así, más en frío, a dos décimas de mi pole del año pasado con un Williams, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hay que seguir así, porque cada vez estoy yendo mejor con este coche.

"No estoy muy contento, la verdad, con hoy. He salido a intentar maximizar esta quali, sabiendo que esos 5 puestos mañana nos van a mandar para atrás y había que intentar conseguir cada posición posible.

"Hemos conseguido un extra bonus ganando a Piastri, al final, con una vuelta muy buena. El ritmo de carrera es bueno, pero es verdad que también está muy apretado y haré lo que me deje también el cooling del coche.

"Al final, la refrigeración aquí es clave. Si el coche me deja atacar y remontar, intentaré ir al ataque y remontar. Si los frenos y el motor no me dejan, tampoco podré hacer mucho, pero veremos a ver qué pasa", señaló a DAZN.

Relacionado: Norris le ROBA la pole a Ferrari; Sainz, P7 en qualy del GP de México

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado