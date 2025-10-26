Checo Noticias Hoy: Ferrari da luz verde para asiento; Revela detalles del retiro

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 25 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: ÚLTIMA HORA - Ferrari DA LUZ VERDE al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡El mexicano habla SINCERAMENTE sobre su RETIRO! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ÚLTIMA HORA - ¡El mexicano sorprende con novedades de su RETIRO! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!