Charles Leclerc confiesa ENVIDIA de Lewis Hamilton en México
Charles Leclerc reconoció que le hubiera gustado estar en el lugar de salida de Lewis Hamilton para el Gran Premio de México.
Hablando tras la clasificación en CDMX, el corredor monegasco dijo lo siguiente: “Creo que me gustaría salir tercero porque al menos tienes un poco de rebufo, pero me centraré en lo que puedo controlar.
"Trataré de hacerlo lo mejor posible desde el principio .Creo que rara vez he visto un ritmo de carrera tan rápido desde el comienzo de la temporada por parte de Lando en la FP2, y también en algunas vueltas de la FP3.
"Así que creo que va a ser increíblemente difícil. Lo que es seguro es que tomaremos el riesgo necesario para conseguir el primer puesto en la primera curva porque es una gran ventaja para el resto de la carrera", finalizó.
¿Qué pasó en la clasificación del GP de México?
Lando Norris le robó la pole position del Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 a Ferrari al superar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
El McLaren venció a Leclerc por 0.262 segundos, quedando por delante de Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli finalizó sexto, con Carlos Sainz en P7.
El resto del Top 10 fue Oscar Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman. Para la Q2, Piastri siguió con problemas y hubo algunas dudas sobre su paso a la siguiente ronda; sin embargo, lo terminó logrando. Quedaron fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson.
En la Q1 no tuvimos sorpresas y quedaron fuera Franco Colapinto (gracias a un error en su último intento de vuelta), Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto.
GP de México 2025: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Carlos Sainzi
|8
|Oscar Piastr
|9
|Isack Hadjar
|10
|Oliver Bearman
|11
|Yuki Tsunoda
|12
|Esteban Ocon
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Fernando Alonso
|15
|Liam Lawson
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Alexander Albon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Lance Stroll
|20
|Franco Colapinto
