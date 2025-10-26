¡Franco Colapinto deja DURO MENSAJE contra Alpine por el auto que le dieron!

Franco Colapinto quedó muy disgustado por el auto que le dio Alpine para la clasificación del Gran Premio de México.

Hablando con ESPN, el corredor argentino dijo lo siguiente tras quedar fuera en la Q1 en las últimas posiciones: "La Q2 era imposible, creo que 16, 17 podríamos haber quedado, pero nada, es un auto muy difícil.

"Le pegaba a un piano como le pegan todos y las gomas delante se levantaron en el aire, no tenía dirección. Así que, nada, tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada, no sale.

"Así que hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día, pero hoy nada, muy difícil, un auto muy desconectado, que no tenía grip. Y nada, un día en general complicado, creo que hay que trabajar para mañana, pero también va a ser difícil", señaló el piloto sudamericano.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

