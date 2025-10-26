Parrilla de salida del GP de México F1 2025 con castigos incluidos

La clasificación del Gran Premio de México ha quedado atrás. Lando Norris dominó la sesión y parece encabezar la lucha por el campeonato mundial. Por el contrario, Max Verstappen y Oscar Piastri no estuvieron a la altura, aunque este último se beneficiará de una penalización en la parrilla.

La evolución de la pista fue el centro de todas las conversaciones. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, encontrar el punto exacto para una vuelta rápida fue crucial. A pesar de que el asfalto estaba resbaladizo y la adherencia era mínima, Norris demostró un rendimiento impecable y se colgó la pole con un tiempo de 1:15.586.

El piloto de McLaren compartirá la primera fila con Charles Leclerc. Por su parte, Lewis Hamilton vivió su mejor sesión de clasificación con Ferrari, marcando la tercera mejor marca. Su excompañero George Russell lo acompaña en la segunda fila este domingo, mientras Verstappen terminó casi medio segundo por detrás del líder, ubicándose en quinto puesto.

La clasificación se puso aún más complicada para Piastri, quien perdió más de una décima de segundo respecto a Verstappen, lo que le ubicó inicialmente en la octava posición. Kimi Antonelli y Carlos Sainz lograron colocarse entre Verstappen y Piastri.

Sin embargo, Sainz sufrirá una penalización de cinco posiciones en el grid debido al incidente con Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. Esto permitirá que Piastri suba un puesto, situándose justo detrás de Verstappen. Isack Hadjar y Ollie Bearman completaron el top 10 en la última fase de clasificación.

GP de México 2025: Parrilla de salida

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Kimi Antonelli 7 Oscar Piastr 8 Isack Hadjar 9 Oliver Bearman 10 Yuki Tsunoda 11 Esteban Ocon 12 Carlos Sainz 13 Nico Hulkenberg 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Gabriel Bortoleto 17 Alexander Albon 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de México?

El Gran Premio de Estados Unidos apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Austin significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Circuito de las Americas no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que Verstappen se adueñó por completo de la carrera y en la parte delantera de la parrilla no hubo muchos cambios.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la sexta posición de la carrera y Antonelli no logró sumar puntos por culpa de Carlos Sainz. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en cuarto lugar, dando la mayor cosecha de puntos en la temporada.

1. McLaren 678 puntos

2. Mercedes 341 puntos

3. Ferrari 334 puntos

4. Red Bull Racing 331 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

6. Kick Sauber 59 puntos

9. Haas 48 puntos

10. Alpine 20 puntos

