Antonelli hace DOLOROSA CONFESIÓN tras la qualy en México

Andrea Kimi Antonelli hizo una dolorosa confesión sobre su actuación en la clasificación para el Gran Premio de México.

El corredor italiano explicó a los periodistas lo que sucedió este sábado y qué espera para la carrera del domingo: “Creo que había un poco más. Sí, la Q1, muy complicada.

"Simplemente no pude encontrar mi ritmo, y todo fue un poco apresurado… y luego la Q3 finalmente fue una sesión más limpia. Pero sí, simplemente no hice un buen trabajo al principio de la sesión.

“Sí, es una pena, pero aún estamos en el sexto puesto, cerca del tercero, así que mañana podemos dar pelea”, comentó.

Relacionado: Norris le ROBA la pole a Ferrari; Sainz, P7 en qualy del GP de México

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!