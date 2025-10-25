Horarios y canales de televisión para Qualy del Gran Premio de México

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México recibirá este 25 de octubre la FP3 y la clasificación para la 20º carrera del calendario. Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en las últimas semanas.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de México: Sábado 25 de octubre

FP3

España: 19:30 hrs. / DAZN

19:30 hrs. / DAZN Argentina: 14:30 hrs. / Star +

14:30 hrs. / Star + Colombia: 12:30 hrs. / Star +

12:30 hrs. / Star + México: 11:30 hrs. / Fox Sports

11:30 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 10:30 hrs. / ESPN

Qualy

España: 23:00 hrs. / DAZN

23:00 hrs. / DAZN Argentina: 18:00 hrs. / Star +

18:00 hrs. / Star + Colombia: 16:00 hrs. / Star +

16:00 hrs. / Star + México: 15:00 hrs. / Fox Sports

15:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 14:00 hrs. / ESPN

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de México?

El Gran Premio de Estados Unidos apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Austin significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Circuito de las Americas no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que Verstappen se adueñó por completo de la carrera y en la parte delantera de la parrilla no hubo muchos cambios.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la sexta posición de la carrera y Antonelli no logró sumar puntos por culpa de Carlos Sainz. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en cuarto lugar, dando la mayor cosecha de puntos en la temporada.

1. McLaren 678 puntos

2. Mercedes 341 puntos

3. Ferrari 334 puntos

4. Red Bull Racing 331 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

6. Kick Sauber 59 puntos

9. Haas 48 puntos

10. Alpine 20 puntos

