CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

Aston Martin ha sorprendido al anunciar un cambio en su alineación para las primeras sesiones del Gran Premio de México. Lance Stroll cederá su asiento a un piloto novato, por lo que Fernando Alonso tendrá un nuevo compañero de equipo.

El joven estadounidense Jak Crawford se enfrenta a su primer fin de semana de Fórmula 1. Actualmente compite en una reñida lucha por el campeonato de Fórmula 2 junto a Leonardo Fornaroli.

La estrategia de cambios se extiende a otras escuderías. Red Bull permitirá que Arvid Lindblad pruebe el coche de Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton cederá el asiento de su Ferrari a Antonio Fuoco. Además, Pato O’Ward competirá en su Gran Premio de casa por McLaren y Frederik Vesti sustituirá a George Russell en Mercedes.

En un comunicado, Jak Crawford expresó: "Me emociona poder conducir el AMR25 la próxima semana en México y vivir mi primera sesión oficial de Fórmula 1. He trabajado estrechamente con el equipo durante todo el año, por lo que dar este salto y tener tiempo de pista en un fin de semana de Gran Premio es realmente emocionante".

El jefe del equipo, Andy Cowell, añadió: "Es fantástico brindarle a Jak la oportunidad de participar en la FP1 en México. Ha mostrado una madurez notable y nos ha ofrecido un valioso feedback técnico durante todo el año. Estas sesiones son clave para potenciar el desarrollo de nuestros jóvenes talentos".

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

