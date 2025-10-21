ESCÁNDALO: Destapan MALTRATO de la F1 contra Fernando Alonso

Fernando Alonso habría recibido un duro maltrato por parte de la Fórmula 1 luego de quejarse sobre las transmisiones.

Según Nachez98, cuenta de X.com con más de 25,000 seguidores, el piloto de Aston Martin recibió un fuerte golpe por parte del organismo rector en el fin de semana del pasado Gran Premio de los Estados Unidos: "Me acabo de revisar la Qualy de ayer ENTERA y la FOM no enfocó a Fernando Alonso en pista NI UNA SOLA VEZ.

"Y no solo eso, sino que es EL ÚNICO PILOTO de toda la parrilla del que no pusieron cronómetro abajo", reclamó el usuario en una publicación que alcanzó más de 300,000 visualizaciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

