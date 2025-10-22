Kimi Antonelli hace inesperada CONFESIÓN sobre su FUTURO en F1
Kimi Antonelli hace inesperada CONFESIÓN sobre su FUTURO en F1
Andrea Kimi Antonelli hizo una inesperada confesión con respecto a su futuro en Mercedes y en la Fórmula 1.
En palabras publicadas por Motorsport-Total, el corredor italiano declaró esto sobre su continuidad en la máxima categoría: "El equipo siempre fue muy claro en sus planes y en lo que planeaban.
"Así que nunca me preocupé realmente, pero, por supuesto, siempre es bueno recibir la confirmación. Especialmente con todos los altibajos, especialmente durante la fase difícil, surgen ciertas dudas.
"Pero el equipo siempre fue muy solidario y abierto y estaba ansioso por continuar, especialmente para el próximo año. Estoy muy contento de tener la confirmación de que ahora es oficial. Aunque ya lo sabía, me tranquiliza un poco, un poco más, porque ahora estoy seguro de que tengo mi lugar para el próximo año", comentó.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
