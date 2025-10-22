Mercedes ha ofrecido una serie de palabras contra Carlos Sainz por el choque que tuvo con Andrea Kimi Antonelli.

En declaraciones publicadas por la página web de la F1, Toto Wolff dijo lo siguiente sobre el incidente que arruinó el fin de semana del corredor italiano: "Fue un comienzo complicado; obviamente, Sainz sacó a Kimi y la carrera posterior no fue buena, así que sí, es una pena.

"Tenemos otra carrera la semana que viene en México y buscaremos rendir más como en Singapur que aquí en Austin. Tanto Ferrari como Red Bull nos han recuperado terreno en el Campeonato de Constructores de hoy, así que es importante que tengamos un mejor rendimiento en Ciudad de México", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

