OFICIAL: ¡Lewis Hamilton DEJA su ASIENTO en Ferrari!

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, dejará su asiento en Ferrari para la primera sesión del Gran Premio de México de este fin de semana.

Ferrari ha confirmado que el piloto del Campeonato Mundial de Resistencia, Antonio Fuoco, estará al volante en FP1 en Ciudad de México. Es muy probable que reemplace al siete veces campeón, cumpliendo así con el compromiso del equipo de brindar cuatro sesiones de práctica a pilotos noveles a lo largo del año.

Charles Leclerc ya cedió su plaza para Dino Beganovic en Bahréin y Austria, lo que ahora deja la puerta abierta para que Hamilton pase una hora al margen de la pista.

El piloto espera que su potente máquina no se dirija imprudentemente hacia alguna de las duras barreras en el trazado mexicano. El ganador de Le Mans 2024, Fuoco, reaccionó a la noticia en Instagram, publicando un mensaje que decía: "Me llamaron. México, nos vemos en la pista para FP1. ¡Vamos con todo!"

El piloto de 29 años tuvo su primer contacto con la Fórmula 1 hace más de una década, participando en una sesión de pruebas de dos días en el Red Bull Ring en junio de 2015. Desde entonces, ha regresado de forma esporádica para demostrar su valía en diversos test.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

