F1 Noticias Hoy: Alonso, regañado por Aston; Fernando, maltratado por la categoría

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 21 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - Destapan MALTRATO de la F1 contra el español. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ¡Aston Martin tacha al español de MENTIROSO! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!