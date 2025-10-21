¡Aston Martin tacha a Fernando Alonso de MENTIROSO!

Fernando Alonso ha provocado el enojo y decepción por parte de Aston Martin tras sus palabras al terminar el Gran Premio de Estados Unidos.

Mike Krack, directivo de la escudería británico, rechazó las afirmaciones del bicampeón del mundo en las que "destacó por sacar un punto con el noveno auto de la parrilla". Esto fue lo que dijo Krack en palabras publicadas por Motorsport: "Hay que revisar esos análisis en detalle.

"Algunos usan blandos, otros medios, otros duros... Tenemos que ver los datos antes de decir realmente dónde estamos en ritmo. Sabemos dónde estamos. Hay circuitos donde rendimos mejor y otros donde sufrimos más. Lo importante es puntuar siempre que se pueda.

"Si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico, en 24 carreras se hace demasiado largo. Cuando consigues un punto o varios, hay que tomarse un respiro. Y luego, al día siguiente, volver a buscar la perfección", aseguraron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

