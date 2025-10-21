El ARMA SECRETA de Ferrari detrás del MILAGRO en Austin

Ferrari logró una recuperación milagrosa en el Gran Premio de Estados Unidos y ahora ha salido la razón detrás de su sorprendente rendimiento.

De acuerdo con información de Formula Passion, la Scuderia hizo cambios que pocos pensaron en la pasada carrera en Austin: "En un circuito donde los equipos tuvieron que aumentar la altura de la carrocería y centrarse en la configuración mecánica, Ferrari encontró rendimiento principalmente a través del trabajo en el sistema de frenos.

"Y, sobre todo, el ajuste del diferencial, un aspecto crucial pero a menudo pasado por alto que afecta a la rotación, las temperaturas de los neumáticos y la adaptación del piloto.

"Ferrari superó a Mercedes, aprovechando también la mala selección de neumáticos de Pirelli para el fin de semana americano", comentaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

