Colapinto recibe el MÁXIMO respaldo tras problemas con Alpine

En medio del momento más tormentoso de la relación entre Franco Colapinto y Alpine, la Fórmula 1 y Argentina le han dado un espaldarazo absoluto.

Justo cuando parecía que la situación de Colapinto con Alpine se encontraba en un momento límite tras las palabras de Steve Nielsen donde condenó las acciones del piloto argentino en Austin al no hacer caso al equipo, los canales oficiales de la categoría reina reaccionaron.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de la Fórmula 1 el día de hoy, se hizo notar cómo toda la afición del Gran Premio de Estados Unidos estaba volcada en apoyar a Franco con cánticos incluso durante la premiación del podio.

En el video se puede notar cómo mientras entregan los trofeos de Lando Norris y Max Verstappen, lo único que se escucha en el ambiente son vitoreos para Colapinto, demostrando que está más vigente que nunca y cuenta con la confianza de más que lo que puede representar Alpine y sus enojos.

Franco Colapinto's fans really gave it everything during the podium ceremony! 🗣️🇦🇷#F1 #USGP pic.twitter.com/wNQX5FlM0T — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

