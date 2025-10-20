Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin

Fernando Alonso ha conseguido un milagroso punto del Gran Premio de Estados Unidos, a pesar de tener de nuevo un monoplaza deplorable.

Cada semana que pasa se va convirtiendo más heroico lo que hace Alonso pilotando un Aston Martin que no entrega ningún tipo de garantía a quien lo pilota y que como auto, está más cerca de ser el peor de la parrilla que de ser competitivo.

“Con el noveno coche he sumado un punto, estoy contento. Los cuatro equipos de arriba están en otra liga, Williams en tierra de nadie y luego Haas, hemos visto que Bearman era más rápido que nosotros hoy", señaló Fernando.

"Sauber ni te cuento y Racing Bulls estaba detrás de mí toda la carrera, creo que tenía margen… Así que solo nos queda Alpine", finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

