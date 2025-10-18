close global

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 17 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - El mexicano y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Valtteri Bottas lanza AMENAZANTE mensaje al mexicano! ::: LEER MÁS

