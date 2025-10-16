ESCÁNDALO: Sugieren CONSPIRACIÓN de la FIA contra Ferrari

Han sugerido que la FIA tendría en marcha una conspiración contra Ferrari durante el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Según información de Corriere.it, el organismo rector de la máxima categoría y la Scuderia no están en los mejores términos: "En el paddock se susurra que las relaciones no son serenas con la FIA, que ha puesto en marcha controles muy frecuentes sobre las Rojas.

"Esto empuja a enfoques ultraconservadores en todas las áreas para evitar el mínimo desbordamiento. El área de la ingeniería de pistas es tan fundamental como la del diseño para extraer el rendimiento. Y parece que es precisamente aquí donde reside una de las principales debilidades de Maranello.

"Se critica una gestión demasiado centralizada de las actividades en la pista que frena la flexibilidad, emerge la incapacidad de reaccionar rápidamente a las situaciones, un aspecto evidente en las clasificaciones", informaron.

Relacionado: Leyenda pide CAMBIO HISTÓRICO en Ferrari para acabar con la crisis

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.

A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.

Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.

1. McLaren 650 puntos

2. Mercedes 325 puntos

3. Ferrari 298 puntos

4. Red Bull Racing 290 puntos

5. Williams 102 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 68 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 46 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!