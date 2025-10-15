Hamilton se enfrenta a una DOLOROSA prueba de paciencia con Ferrari

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se enfrenta a una dura prueba de paciencia en Ferrari, ya que sus problemas para adaptarse al nuevo equipo no muestran señales de mejorar. Con 40 años y tras una carrera estelar en la F1, su ventana para volver a la cima se está cerrando.

Después de conseguir seis de sus siete títulos con Mercedes, Hamilton tomó la difícil decisión de dejar los Silver Arrows al finalizar 2024. Su cambio a la escudería italiana es un intento por reavivar sus oportunidades de éxito.

Con solo seis carreras restantes en el año, el piloto ocupa la sexta posición en la clasificación de pilotos y Ferrari ha bajado al tercer puesto en el de constructores. Durante esta recta final se disputan hasta 174 puntos, repartidos entre seis grandes premios y tres carreras sprint restantes en el calendario. Aun cuando matemáticamente está fuera de la lucha por el título, Hamilton buscará sumar la mayor cantidad de puntos para evitar que rivales como Red Bull superen a Ferrari en el campeonato de constructores.

Lo que preocupa aún más es su escasez de podios. Tras ganar el sprint del Gran Premio de China en esa ocasión, no ha logrado terminar entre los tres primeros en ninguna de las carreras completas de esta temporada. Si esta tendencia continúa, se convertirá en la primera campaña de su carrera sin un podio en un gran premio.

¿Está condenado Hamilton en Ferrari?

A pesar de los problemas en su debut con el escudería italiana, la situación de Hamilton no es del todo desesperada. No tuvo injerencia en el diseño del SF-25 y se muestra optimista de cara a Ferrari en 2026, cuando conducirá un coche en el que, al parecer, ha tenido un papel clave en su configuración.

Un elemento que podría marcar la diferencia es la próxima revisión de normativas que vivirá la F1 el próximo año. Esta reestructuración podría derribar el orden actual del campeonato y ofrecer una nueva oportunidad a la escudería italiana.

Si Hamilton comienza la temporada con buen ritmo, podría incluso luchar por un histórico octavo título. Sin embargo, el bicampeón Mika Hakkinen no está tan convencido. En una entrevista reciente, el ex piloto de McLaren analizó las dificultades de Hamilton y su preocupante récord de carreras sin podio desde su arribo a Ferrari.

"Lo primero es que Lewis es un piloto increíble. A lo largo de su carrera ha sabido gestionar toda la presión a la que se ha enfrentado. Es simplemente asombroso", aseguró el finlandés. Hakkinen, sin embargo, trazó una línea de tiempo inquietante:

"Cuando te integras en un equipo nuevo, normalmente tardas entre cuatro y cinco años en adaptar el coche a tu estilo de conducción. Lewis tendrá que tener la paciencia de esperar ese tiempo. No basta con subirse al coche y pensar 'Este auto es fantástico, ganaré carreras'. Se requiere mucho trabajo y dedicación."

Si la predicción de Hakkinen se cumple, Hamilton no verá mejoras significativas hasta alcanzar la mediana de los 40. Aunque triunfar a esa edad no es imposible, su paciencia podría agotarse antes de que llegue 2030.

