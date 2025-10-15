ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari confirma el FUTURO de su estrella!

Ferrari se ha pronunciado oficialmente sobre los rumores de la salida de una de las estrellas que tienen en sus filas.

De acuerdo con el reporte del Diario Marca, esto dicen desde Maranello sobre una posible separación de Fred Vasseur, el jefe de equipo: "MARCA quiso pulsar de forma no oficial el sentir en Maranello sobre estas informaciones, que han sido cascada en estos días.

"La respuesta es muy clara. "Estos rumores ni siquiera merecen ser comentados, en realidad. Veamos los hechos en lugar de los rumores: el hecho es que nuestra alta dirección renovó la confianza en Fred hace dos meses", ha dicho una persona de comunicación.

"Reafirmando que el futuro del equipo pasa por la jefatura del ingeniero francés, que además firmó un contrato de varios años más", aseguraron.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.

A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.

Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.

1. McLaren 650 puntos

2. Mercedes 325 puntos

3. Ferrari 298 puntos

4. Red Bull Racing 290 puntos

5. Williams 102 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 68 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 46 puntos

10. Alpine 20 puntos

