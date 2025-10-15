Noticias Checo Pérez Hoy: Cadillac aclara todo con Ferrari; Admiten error de Red Bull

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: URGENTE - Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre el mexicano y Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Red Bull cometió un ERROR HISTÓRICO con el mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!