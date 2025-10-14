Franco Colapinto Hoy: Le ponen picante apodo desde Italia; Alpine nombra piloto para sustituirlo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 13 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tiene ahora un nuevo apodo por parte de la prensa italiana, pero es uno que está gustando mucho tanto a la afición de Argentina como al propio piloto. ::: LEER MÁS
Alpine ha dejado entrever ya quién podría ser el piloto destinado a sustituir a Franco Colapinto en 2026, según explicó el director del equipo, Steve Nielsen. ::: LEER MÁS
Lawrence Barretto ha señalado cómo se puede determinar la gran mejora de Franco Colapinto en la temporada. ::: LEER MÁS
Se han podido conocer algunos de los factores que mantendrán a Franco Colapinto como la primera opción dentro de Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
