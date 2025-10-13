¡Increíble! Mecánico de Mercedes es captado viendo fútbol en plena carrera

Un vídeo que muestra a un mecánico de Mercedes de F1 observando un partido durante el Gran Premio de Singapur se ha viralizado en las redes sociales. Este curioso episodio ha llamado la atención de muchos aficionados.

George Russell consiguió su segunda victoria de la temporada en Singapur, superando a Max Verstappen y a los dos pilotos de McLaren en lo que se consideró una victoria relativamente tranquila para el británico.

Tras haber arrancado desde la pole el sábado, ninguno de los tres protagonistas del campeonato demostró tener el ritmo suficiente para desafiar a Russell durante la carrera del domingo, situación que incluso pareció influir en el comportamiento relajado de un mecánico de Mercedes.

Un vídeo ampliamente difundido en X muestra a un miembro del equipo disfrutando del derbi de East Anglia entre Ipswich Town y Norwich City en la EFL Championship. El encuentro coincidió con el GP de Singapur y supuso el primer triunfo de Ipswich desde 2009, al vencer 3-1 a sus rivales más cercanos.

Russell demostrando su valía

La victoria de Russell consolidó la cuarta posición del piloto británico en el campeonato de pilotos de este año. Con ocho podios en lo que va de temporada, está a tan solo 36 puntos del tetracampeón mundial Verstappen.

Esta temporada ha sido, sin duda, la mejor de su carrera. Tras la salida de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, Russell asumió el liderazgo del equipo y ha sabido transmitir su experiencia al joven novato Kimi Antonelli, combinando su propio rendimiento excepcional.

A pesar de estos logros, ni Russell ni Antonelli han asegurado todavía nuevos contratos para la temporada 2026, lo que supondría su salida tras el GP de Abu Dabi 2025.

Sin embargo, el director del equipo, Toto Wolff ha asegurado que ambos continuarán como pilotos de Mercedes en 2026, siendo cuestión de formalizar los contratos de manera oficial.

