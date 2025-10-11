F1 Noticias Hoy: Denuncia contra Hamilton; Ferrari quiere reemplazar a su estrella; El futuro de Antonelli

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 11 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli F1: Recibe GRANDES noticias de Max Verstappen sobre su FUTURO. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy F1: BOMBAZO - ¡PIERDEN LA PACIENCIA y ya busca reemplazar a su estrella! ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton Hoy: EXPLOTA DENUNCIA - Piloto de Ferrari es acusado tras el GP de Singapur. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!