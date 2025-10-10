EXPLOTA DENUNCIA: Lewis Hamilton es acusado tras el GP de Singapur

Lewis Hamilton ha sido duramente criticado por un excomisario de la FIA tras infringir una norma que le costó ser relegado en el Gran Premio de Singapur.

El ex piloto y comisario Johnny Herbert, experto en la normativa de la FIA, no tardó en condenar la actuación de Hamilton, tildándola de "hacer trampa". Herbert comentó: "Se tomó la decisión justa al penalizar a Lewis, ya que recortó en ciertas curvas y evitó frenar; recibió lo que merecía.

"Fernando se aseguró de hacer notar su enojo, pero lo cierto es que se aprovecharon de una laxitud inaceptable. No se pueden tomar esas libertades, no se puede hacer trampa hasta ese punto y es muy típico de Fernando, subiendo a su pedestal y dejando claro desde sus inicios en la F1 lo competitivos que es", comentó. El fin de semana en Singapur se vio empañado por un problema inesperado en sus frenos, lo que obligó a Hamilton a verse superado por Fernando Alonso. Este último se mostró visiblemente enfadado a través de la radio del equipo, reclamando que conducir con problemas en los frenos era inaceptable. Además, Lewis agravó la situación al abandonar la pista para atender el problema, acumulando cuatro veces infringir los límites establecidos en los trazados durante las últimas etapas de la carrera. Como consecuencia, el piloto cayó hasta la octava posición, mientras que Fernando Alonso ascendió al séptimo, a pesar de haber defendido en la sala de comisarios que soltó la pista por el fallo en los frenos.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

