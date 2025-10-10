La nueva HUMILLACIÓN de Lewis Hamilton para Fernando Alonso

Lewis Hamilton ha publicado una historia en Instagram en la que muchos consideran que se está burlando de Fernando Alonso.

El piloto de Ferrari publicó una fotografia, pero los aficionados notaron que la publicó exactamente a las 07:02 de la mañana. Un horario poco convencional y con números que recuerdan al número de campeonatos que tiene cada uno.

Mientras Lewis disfruta de ser heptacampeón del mundo, Fernando apenas logró un bicampeonato. Aunque su rivalidad tiene muchos años de antigüedad, recientemente se reanimó con indirectas en redes sociales.

Alonso se quejó de Hamilton por conducir sin frenos en la última vuelta del Gran Premio de Singapur y eso desencadenó varias declaraciones cruzadas entre los dos campeones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

