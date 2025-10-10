BOMBAZO: ¡Ferrari PIERDE LA PACIENCIA y ya busca reemplazar a su estrella!

Ferrari ya habría perdido la paciencia y reportes aseguran que ya tienen objetivos para reemplazar a una de las estrellas que tienen dentro del equipo.

Según F1-Insider, el presidente de Ferrari, John Elkann, estaría considerando seriamente al inglés para sustituir a Frédéric Vasseur. Fuentes aseguran que Ferrari se encuentra en una posición privilegiada para fichar a Horner, lo que implicaría dejar atrás a Vasseur.

"Aunque se renovó su contrato, la Scuderia prefiere dar un giro y John Elkann confía en que Horner es la opción ideal", explican. Elkann es un hombre conocido por su carácter impulsivo, que mira al presente y decide con determinación. Si bien se prorrogaron los términos para Vasseur, la situación en Ferrari parece estar en ebullición, abriendo la puerta a cambios significativos con la posible llegada de Horner.

El medio destaca que, de fichar a Horner, se cerraría la puerta a una eventual incorporación de Max Verstappen, quien ha reafirmado su lealtad a Red Bull tras la salida del exdirector. Esta coyuntura genera dudas sobre el futuro inmediato de la Scuderia y marca el inicio de una etapa de cambios en Ferrari.

¿Qué pasó con Christian Horner en Red Bull?

De Telegraaf adelantó que Red Bull abrió una investigación interna por acusaciones sobre comportamiento inadecuado del jefe de Red Bull Racing, pero sin especificar los motivos.

Después, se hizo de conocimiento público, gracias a un reporte de BILD, que la situación era mucho más delicada. Se trataría de un supuesto envío de fotografías de Horner a una empleada de la compañía, siendo este un comportamiento inexcusable de parte de los jefes de la empresa de bebidas austriaca.

Tras darse a conocer que un abogado externo hizo una investigación privada sobre el asunto, finalmente Red Bull anunció que no se encontraron evidencias para tomar acciones en contra del jefe.

Sin embargo, en el marco del inicio del Gran Premio de Bahréin se filtraron una serie de capturas sobre los mensajes que intercambiaron el jefe y su empleada, junto a más material gráfico.

Sin embargo, luego de que Red Bull sostuviera una investigación interna, la dicha empleada terminó suspendida de sus actividades. Tras varias semanas de especulaciones, la posición del jefe de equipo parece más segura que nunca luego de que los dueños de la bebida energética hayan mostrado su apoyo al británico.

