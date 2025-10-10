Andrea Kimi Antonelli parece tener asegurado su asiento en Mercedes; sin embargo, persisten las duda sobre si George Russell o Max Verstappen será su compañero de equipo en Mercedes.

Guenther Steiner cree que Toto Wolff busca mantener la opción de sacar a Max Verstappen de la competición en 2027, dejando a George Russell solo con un contrato de temporada.

No obstante, según el italiano, quien realmente lleva la mano en las negociaciones es el propio piloto británico. "De todas formas, Russell conseguirá un contrato", afirma Steiner en el podcast Red Flag.

"Ya sea con Mercedes u otro competidor, George sabe lo que aporta, y es probable que no acepte las condiciones que le propusendiera Mercedes. Él busca lo que realmente le convenga, y eso va más allá de un contrato de una sola temporada.

"Creo que Toto quiere ofrecerle un año, puesto que si Max decide dejar Red Bull el próximo año, tendría cabida junto a Kimi Antonelli, su favorito. Y, claro, George replicaría: eso no es para mí. Actualmente, en Mercedes, es él quien brilla. ¿A quién más podrían confiar algo así? No hay alternativa", comentó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur entregó una carrera donde George Russell demostró porqué es el mejor piloto para continuar en Mercedes, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Marina Bay inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un lento arranque, pero pudo recuperarse y al menos terminar en la quinta posición.

Los pilotos españoles tuvieron una espectacular noche, ya que Alonso y Sainz lograron ambos entrar a la zona de puntos, el primero en una gran serie de rebases y el segundo con una remontada espectacular de ocho lugares.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo tras una sanción final y Charles Leclerc acabó sexto en la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que sigue venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto en el Mundial de Pilotos.

