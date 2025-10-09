F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz mostró sus mejores habilidades al volante en Singapur, pero aún nota cuestiones que deben mejorarse en el equipo para ser más competitivos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto y Alpine se preparan de manera importante para la siguiente carrera en Austin, algo que la propia directiva del equipo francés desea destacar. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, aunque a veces las transmisiones de televisión no lo muestren, como sucedió con Isack Hadjar. ::: LEER MÁS

El equipo de F1 de Cadillac debutará en la máxima categoría el próximo año, lo que influirá en las clasificatorias de 2026. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!