close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin

F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz mostró sus mejores habilidades al volante en Singapur, pero aún nota cuestiones que deben mejorarse en el equipo para ser más competitivos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto y Alpine se preparan de manera importante para la siguiente carrera en Austin, algo que la propia directiva del equipo francés desea destacar. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo, aunque a veces las transmisiones de televisión no lo muestren, como sucedió con Isack Hadjar. ::: LEER MÁS

El equipo de F1 de Cadillac debutará en la máxima categoría el próximo año, lo que influirá en las clasificatorias de 2026. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4932 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin
Formula 1

F1 Hoy: Sainz señala falla en Williams; Colapinto recibe noticias para Austin

  • 2 hours ago
Piastri responde a Hamilton y en McLaren estará FURIOSO por esto
Ferrari

Piastri responde a Hamilton y en McLaren estará FURIOSO por esto

  • Hoy 10:17
SORPRESA: Mercedes da un giro sorprendente sobre sus pilotos para 2026
Mercedes

SORPRESA: Mercedes da un giro sorprendente sobre sus pilotos para 2026

  • Hoy 10:06
¡CAOS! Estrella de Ferrari presiona al equipo y se compara con Verstappen
Ferrari

¡CAOS! Estrella de Ferrari presiona al equipo y se compara con Verstappen

  • Hoy 09:43
REVELADO: Mercedes tiene al próximo gran rival de Verstappen
Mercedes

REVELADO: Mercedes tiene al próximo gran rival de Verstappen

  • Hoy 09:23
URGENTE: Ferrari realiza reunión de emergencia tras las quejas de Hamilton
Ferrari

URGENTE: Ferrari realiza reunión de emergencia tras las quejas de Hamilton

  • Hoy 08:48
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x